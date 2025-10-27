Susy Díaz regresa al escenario político: aspira a integrar la Cámara de Diputados

El anuncio fue realizado mediante redes sociales. (Fuente: DIFUSIÓN)

Susy Díaz viene siendo noticia luego de difundirse una imagen que confirma su precandidatura a la Cámara de Diputados.

Susy Díaz se postulará como precandidata al Congreso de la República para las Elecciones Generales 2026, según anunció Patricia Li Sotelo, presidenta del partido Somos Perú, a través de sus redes sociales.

Susy Díaz buscará volver al Congreso

El anuncio oficial se realizó en la cuenta de Facebook de Li Sotelo, quien compartió detalles de un almuerzo realizado en Lima con la presencia de Susy Díaz, el presidente de Somos Perú Manuel Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Atencio Díaz.

"Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido, juntos somos fuertes, un solo corazón", destacó Li Sotelo en su publicación que se volvió viral en cuestión de segundos. Por su parte, Susy Díaz replicó la publicación y agradeció con un mensaje en su cuenta de Facebook: "Sí, pasamos un lindo domingo".

¿Cómo le fue a Susy Díaz cuando fue congresista?

Yvonne Susana Díaz Díaz tiene experiencia previa en el Legislativo, ya que fue congresista entre 1995 y 2000. En ese periodo, postuló al Congreso por el Movimiento Independiente Agrario, obteniendo 10,229 votos. Durante su gestión, presentó 140 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados.

Como se recuerda, para postular al Congreso bicameral en 2026, la ley establece tres requisitos: ser peruano de nacimiento, tener derecho de sufragio y haber cumplido al menos 35 años.

Por ello, con 62 años, la famosa y extrovertida Susy Díaz cumple con todos los requisitos y queda en manos de Somos Perú decidir su candidatura definitiva para las próximas elecciones.

