En Vivo

10:00am - 1:00pm
'Player' con Jorge Aguayo
escuchar en vivo

Search

Hugo García hizo su trend de TikTok con inusual mensaje que sorprendió a seguidores

Viernes, 27 de febrero de 2026 10:38

Hugo García se sumó al trend

Miles de cibernautas se sumaron al trend "Pa h.... Hugo García", ante ello, el exchico reality sorprendió con un picante post.

Hugo García decidió no quedarse callado ante el trend "Pa h.... Hugo García”, que en los últimos días se volvió viral en TikTok. Lejos de ignorar los comentarios o mostrarse incómodo por la situación, el modelo sorprendió a sus seguidores al sumarse a su propio viral con un video que es viral.

PUEDES VER: Hugo García e Isabella Ladera realizaron un emotivo post tras conocer el sexo de su bebé

Hugo García se sumó a su trend de TikTok

El trend "pa wbn Hugo García" había generado opiniones divididas en TikTok, donde varios usuarios lo replicaban en tono de burla. La frase se convirtió en tendencia en Perú y acumuló miles de reproducciones.

Sin embargo, el influencer decidió darle la vuelta a la situación. En un clip compartido en Instagram, se le ve disfrutando de un relajado momento en el mar, mientras que su pareja está en el mar.

Sobre las imágenes, Hugo agregó una frase que hacía clara alusión al trend: "Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa *** Hugo García". El mensaje, cargado de ironía, no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

PUEDES VER: Isabella Ladera envió tajante mensaje a cibernautas que llaman padrastro a Hugo García

Con esta publicación, el exchico reality demostró que optó por el humor como respuesta. En lugar de mostrar molestia o incomodidad por los comentarios, decidió apropiarse del contenido que lo convirtió en tendencia, restándole peso a la polémica.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios