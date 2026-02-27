Hugo García hizo su trend de TikTok con inusual mensaje que sorprendió a seguidores

Hugo García se sumó al trend

Miles de cibernautas se sumaron al trend "Pa h.... Hugo García", ante ello, el exchico reality sorprendió con un picante post.

Hugo García decidió no quedarse callado ante el trend "Pa h.... Hugo García”, que en los últimos días se volvió viral en TikTok. Lejos de ignorar los comentarios o mostrarse incómodo por la situación, el modelo sorprendió a sus seguidores al sumarse a su propio viral con un video que es viral.

Hugo García se sumó a su trend de TikTok

El trend "pa wbn Hugo García" había generado opiniones divididas en TikTok, donde varios usuarios lo replicaban en tono de burla. La frase se convirtió en tendencia en Perú y acumuló miles de reproducciones.

Sin embargo, el influencer decidió darle la vuelta a la situación. En un clip compartido en Instagram, se le ve disfrutando de un relajado momento en el mar, mientras que su pareja está en el mar.

Sobre las imágenes, Hugo agregó una frase que hacía clara alusión al trend: "Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo… pero pa *** Hugo García". El mensaje, cargado de ironía, no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

Con esta publicación, el exchico reality demostró que optó por el humor como respuesta. En lugar de mostrar molestia o incomodidad por los comentarios, decidió apropiarse del contenido que lo convirtió en tendencia, restándole peso a la polémica.