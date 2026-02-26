Isabella Ladera envió tajante mensaje a cibernautas que llaman padrastro a Hugo García

Isabella Ladera no dudó en responder a cibernauta que llamó padrastro a Hugo García. (Foto: Esto es Guerra/ Isabella Ladera - Instagram)

¡No se quedó callada! Isabella Ladera envió tajante mensaje a cibernautas que llamaban padrastro a Hugo García.

La noticia del embarazo de Hugo García e Isabella Ladera generó gran revuelo en redes sociales. La pareja anunció que está en la dulce espera de su primer hijo en común, tras un corto romance que inició a finales del 2025.

Isabella Ladera parchó a usuario que llamó padrastro a Hugo García

El anuncio se realizó a través de sus cuentas oficiales, donde compartieron una etapa que confirmaba esta nueva etapa en su relación. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de amigos, fanáticos y figuras del medio.

Sin embargo, la feliz noticia se vio parcialmente opacada por comentarios irónicos relacionados con la paternidad del bebé. Como suele ocurrir en redes sociales, algunos usuarios aprovecharon el momento para lanzar bromas que no tardaron en viralizarse.

Uno de los mensajes que más llamó la atención apareció luego de que Isabella publicara un video en TikTok. En la grabación se veía una captura con la frase: "Car..., lo hice padrastro", acompañada de una fotografía junto a Hugo García, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones.

Lejos de ignorar el tema, la influencer decidió responder de manera directa. Desde su cuenta verificada escribió: "Sí, pero con Mía", aclarando que la referencia hacía alusión a su hija mayor y no a su actual embarazo.

(FOTO: Tiktok / Isabella Ladera - Instagram)

Cabe recordar que Mía nació de su relación anterior con el creador de contenido Isander Pérez. Con esta respuesta, Isabella dejó en claro el contexto del comentario y reafirmó que vive con ilusión esta nueva etapa junto a Hugo García, enfocándose en la llegada de su bebé.