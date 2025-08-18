Hugo García limpió lunas y bailó muy amorosamente con Isabella Ladera en Miami

El modelo viajó hasta Miami para estar junto a la modelo en el lanzamiento de su local. (Fuente: redes sociales)

Hugo García no dudó en viajar a Miami para apoyar a Isabella Ladera en la apertura de su negocio en Estados Unidos. Además, estuvieron muy juntos.

La inauguración del nuevo negocio de belleza de Isabella Ladera en Miami se convirtió en tendencia no solo por el logro empresarial de la modelo, sino también por la inesperada participación de Hugo García.

Hugo García sorprende al limpiar los espejos del nuevo negocio de Isabella Ladera

El vínculo entre Hugo García e Isabella Ladera volvió a captar la atención pública tras la apertura del emprendimiento de la modelo y empresaria en Miami. Durante la inauguración, las cámaras registraron al excompetidor de realities en una faceta poco habitual: ayudando con la limpieza de los espejos del local.

La imagen del también influencer colaborando en los detalles de la inauguración no solo reflejó cercanía con Isabella Ladera, sino también su disposición para involucrarse en los proyectos profesionales de la joven empresaria. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo.

Isabella Ladera apuesta por el emprendimiento en Miami

El estreno del negocio representó un paso clave en la trayectoria de Isabella Ladera, quien busca consolidar su nombre más allá del modelaje y la exposición mediática. La empresaria compartió en sus redes sociales los mensajes de felicitación que recibió, destacando la perseverancia y constancia que la llevaron a concretar este nuevo proyecto en Miami.

Con esta inauguración, la expareja de Beéle abre un nuevo capítulo en su carrera empresarial, mientras que las imágenes de Hugo García apoyándola en Miami continúan generando repercusión en medios y redes sociales.

Isabella Ladera y Hugo García bailaron muy pegados

Los rumores de que serían más que amigos volvieron a sonar con fuerza luego de viralizarse videos en donde se les ve a ambos bailando muy pegados e incluso agarrándose la mano.

