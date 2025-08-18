Magaly Medina indignada tras perder juicio contra Jefferson Farfán

Magaly Medina se pronunció sobre sentencia en su contra. Foto: captura YouTube

La conductora de espectáculos Magaly Medina no dudó en pronunciarse luego del fallo que favoreció al exfutbolista Jefferson Farfán.

Magaly Medina perdió el juicio que le había iniciado Jefferson Farfán por “violación a la intimidad agravada”. El caso se originó por la difusión de imágenes del interior del departamento multifamiliar del exfutbolista en Miraflores, mostradas en dos reportajes del 2019.

Según resolvió la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión, que fue cambiada por 138 jornadas de servicio comunitario. Además, deberá pagar S/300 mil como reparación civil a favor de Farfán.

PUEDES VER: Samahara Lobatón respondió si Farfán realmente fue como un padre para ella

Magaly Medina se pronunció sobre sentencia en su contra

Magaly Medina mostró su desacuerdo con la reparación civil que deberá pagar a Jefferson Farfán y calificó la suma como exagerada. “¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie! Lo que está al alcance de la vista, lo que puedes captar con una cámara en un balcón o terraza es algo que los paparazzi hemos hecho por mucho tiempo”, afirmó en una entrevista para Trome.

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ comparó el monto con otros casos más graves, donde, según ella, las víctimas no reciben indemnizaciones similares. Señaló que eso le parecía injusto y fuera de toda proporción.

“Este no es un juicio civil, es penal; me pregunto en los casos de homicidio, mujeres violadas, maltratadas, asesinatos, ¿cuánto le dan a las víctimas o sus deudos por estos casos? Que sepa, no se les ha dado esa cantidad, me parece una aberración”, sentenció.



(Fuente: Magaly TV)

Farfán: así reaccionó tras ganarle juicio a Magaly Medina

Por otro lado, Jefferson Farfán no ocultó su satisfacción con la sentencia y lo expresó en sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Todo llega a su tiempo”, mensaje que acompañó con la canción ‘Si hablas mal de mí’, de Lesny.

El exfutbolista también añadió: “Dame luz bebé”, junto a tres emojis —un beso, un billete con alas y una escoba—. Finalmente cerró con un saludo para sus seguidores: “Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”.



(Foto: Instagram)