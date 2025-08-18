Samahara Lobatón confesó si Farfán realmente fue como un padre para ella

Samahara Lobatón comparó a Farfán con Barco. Foto: captura YouTube

Samahara Lobatón se presentó en ‘El valor de la verdad’ y habló sobre la convivencia de más de una década con Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug.

A pesar de que en un momento muchos pensaron que ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón había sido censurado, este finalmente llegó a emitirse el último domingo. La hija de Melissa Klug se llevó 20.000 solos tras responder 18 preguntas. Uno de los temas polémicos más tocados en su participación fue su vínculo con Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón confesó que no sintió a Farfán como un verdadero padre

En su participación por ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón no dudó en admitir que Jefferson Farfán fue visto como la figura paterna en su vida, aunque aclaró que ese rol fue solo de apariencia.

“Sí, fue mi imagen paterna porque estuvo al lado de mi mamá más de trece años, pero no fue un papá para nosotras”, aseguró con firmeza, dejando en claro la diferencia entre convivir y ser padre.

Además, Samahara Lobatón recordó que lo veía desde que era muy pequeña, pero nunca hubo una verdadera conexión. “Hoy entiendo lo que significa un padre: alguien que está pendiente, que acompaña, que conversa, que participa en tu vida. Eso nunca lo tuve con él”, confesó.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Samahara Lobatón comparó a Farfán con Barco

Samahara comparó la actitud de Jefferson Farfán con la de Jesús Barco, actual pareja de su madre, y destacó que él sí ejerce como un verdadero padre dentro del hogar. Según contó, es alguien que acompaña y se involucra en la vida de los hijos de Melissa.

“Él va a los campeonatos de mis hermanos, los recoge del colegio, organiza almuerzos familiares. Eso es estar”, subrayó, dejando claro que ahora entiende lo que significa tener un padre presente.