¿Hugo García le dijo adiós para siempre a Isabella Ladera?

García mostró una foto de su despedida con Isabella Ladera. (Fuente: redes sociales)

Hugo García compartió una triste imagen en donde se despide de la famosa influencer Isabella Ladera.

El modelo y exintegrante de 'Esto es Guerra', Hugo García, se despidió el miércoles 27 de agosto de la influencer venezolana Isabella Ladera en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El emotivo momento fue compartido en redes sociales, donde ambos dejaron claro que no se trata de un adiós definitivo.

Hugo García y un adiós temporal a Isabella Ladera

Tras varios días juntos en Miami, en los que incluso celebraron el cumpleaños de Isabella, Hugo García regresó a Lima para cumplir con compromisos profesionales ineludibles.

En sus historias de Instagram, el modelo publicó una imagen abrazando a Ladera frente al mar, con el mensaje: “Te veo pronto, Andrea”. La modelo, conocida por su relación pasada con el cantante Beéle, reposteo la fotografía en su cuenta de Instagram, agregando dos emojis y un corazón marrón.

Hugo García regresó a Lima

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Hugo García llegó a Lima pocas horas después de la despedida y ya se encuentra preparándose para participar en una maratón.

Hugo García en la celebración del cumpleaños de Isabella Ladera

Durante su estadía en Miami, Hugo García asistió a la fiesta de cumpleaños de Isabella, una reunión íntima con amigos y familiares. El modelo mostró en redes la buena relación que mantiene con el padre de la influencer, quien incluso lo invitó a dedicar unas palabras a la cumpleañera.

Visiblemente emocionado, el exchico reality expresó sus sentimientos hacia Ladera, consolidando así la cercanía que ambos mantienen a pesar de sus agendas profesionales.

Como se recuerda, la conexión entre Hugo García e Isabella Ladera continúa generando interés en redes y medios de entretenimiento, tanto por las muestras públicas de cariño como por la incertidumbre sobre el rumbo de su relación.

