Jefferson Farfán y su radical medida tras enterarse de la libertad de su primo ‘Cri Cri’

Según Tilsa Lozano, logró comunicarse con Farfán tras conocerse la libertad de su primo ‘Cri Cri’. La conductora reveló cómo reaccionó el exfutbolista y qué hará.

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán y popularmente conocido como ‘Cri Cri’ salió en libertad tras pasar cerca de un año en prisión por una grave acusación relacionada con una joven durante una fiesta en la vivienda del exfutbolista. Tilsa Lozano habló sobre el tema en su programa ‘La Noche Habla’.

La exmodelo reveló que ya había escuchado rumores acerca de la salida de ‘Cri Cri’ días atrás. “Me llegó el comentario hace poco y para confirmarlo me comuniqué con el conductor de Enfocados, quien me aseguró que era cierto”, señaló Tilsa Lozano.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su conversación con Farfán?

“Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas, le mandé un mensaje y pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad, efectivamente me lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema pero que era una noticia que ya se venía escuchando, obviamente que a él sus abogados ya le había informado”, comentó Tilsa Lozano sobre su conversación con Farfán.

Tras confirmarse la libertad de ‘Cri Cri’, Tilsa Lozano mencionó que volvió a conversar con Jefferson Farfán y lo notó bastante golpeado por la situación. “Hoy me comuniqué nuevamente con él y lo encontré muy afectado, está sorprendido, consternado y no logra asimilar la decisión. Es un asunto bastante delicado”, expresó la exmodelo.

Farfán y la radical decisión que tomará tras libertad de su primo ‘Cri Cri’

Tilsa Lozano comentó en su programa que, según personas muy cercanas a Jefferson Farfán, la familia no está conforme con la decisión del juez de dejar libre a ‘Cri Cri’. La conductora aseguró que lo más probable es que presenten una apelación para que el caso siga su curso en la justicia.

“Se sabe que en estas situaciones siempre se busca proteger a la víctima, y por lo que me han dicho fuentes muy cercanas a Jefferson, van a apelar. Tengo entendido que ya se presentaron videos grabados dentro de la casa y también testigos. No quiero entrar en más detalles porque es un tema delicado, pero sé que la familia está muy afectada y no van a dejar las cosas así y van a apelar”, señaló Tilsa.



