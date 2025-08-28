María Antonieta de las Nieves: los icónicos personajes que ha interpretado en el doblaje

María Antonieta de las Nieve tiene 78 años en la actualidad. Foto: El Heraldo

María Antonieta de las nieves ‘La Chilindrina’ también tiene una gran trayectoria en el doblaje latino. Te contamos más detalles.

Aunque millones la identifican inmediatamente como ‘La Chilindrina’ en la vecindad más querida de América Latina, pocos conocen que María Antonieta de las Nieves también dejó una huella invaluable en el mundo del doblaje en México.

María Antonieta de las nieves y su gran trayectoria en el doblaje

La actriz María Antonieta de las Nieves comenzó su carrera artística a temprana edad y no solo brilló en televisión con su personaje más recordado, sino que además prestó su voz a un sinfín de producciones animadas que marcaron a varias generaciones. Con más de cincuenta años de trayectoria, se ha convertido en una de las figuras más respetadas y reconocibles del doblaje latinoamericano.

Entre los trabajos más destacados de su voz se encuentra el de Wednesday Addams en la serie original de ‘Los Locos Addams’. Su interpretación aportó un tono enigmático y singular que encajaba perfectamente con la esencia de Merlina, personaje al que también dio vida en su versión animada. Estos son otros personajes que ha doblado:

Batgirl, en la serie original de 'Batman’ de Adam West

Dorothy, en la película 'El Mago de Oz’

Eddie Munster, en la serie 'La familia Munster’

Sue Storm, en la serie 'Los cuatro fantásticos’

Pebbles y Bam-Bam, en la serie 'Los Picapiedra’

Lucero, en la serie 'Los Supersónicos’

Charlie, en la película 'Willy Wonka y la fábrica de chocolates’

Vanellope Von Schweetz, en la película ‘Ralph, el demoledor’.



¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves?

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió María Antonieta de las Nieves en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que ya se encuentra estable.

Pero no solo compartió un mensaje escrito, sino que también publicó un video grabado desde su hogar. En la grabación aparece sentada cerca de un balcón, con un dibujo de un león sobre la mesa, mostrando serenidad y buen ánimo.