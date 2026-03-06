Tula Rodríguez generó preocupación al revelar que su hija fue operada por tercera vez

Hija de Tula Rodríguez fue operada por tercera vez. (Foto: Tula Rodríguez/ Instagram)

Tula Rodríguez confesó que su hija Valentina se sometió a una tercera operación. La actriz publicó un emotivo mensaje en sus redes.

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más complicados como madre. A través de sus redes sociales, la actriz conmovió a sus seguidores al revelar que su hija tuvo que ingresar nuevamente a una intervención quirúrgica.

Tula Rodríguez mostró preocupación por la operación de su hija

La noticia fue compartida mediante su cuenta de Instagram, donde la también empresaria publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías de su hija momentos antes de ingresar al quirófano.

"Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos", escribió, reflejando la preocupación y el temor que experimenta mientras espera noticias sobre la salud de su hija.

(Foto: Tula Rodríguez)

En su mensaje, Rodríguez también destacó la fortaleza que ha demostrado la menor durante todo este proceso médico. Según contó, pese a su corta edad, su hija ha enfrentado cada dificultad con una valentía que la llena de orgullo y admiración.

"No hay forma de explicar lo fuerte que es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien", agregó la actriz.

La publicación no tardó en generar una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de aliento, oraciones y muestras de cariño.