¿Isabella Ladera está embarazada? Esta foto viral de la novia de Hugo García sorprende a fans

Isabella Ladera estaría esperando un hijo de Hugo García tras viralizarse una foto mostrando su 'pancita'. (Foto: Isabella Ladera - Instagram)

Se ha viralizado una foto que confirmaría que Isabella Ladera estaría en la 'dulce espera' y muchos fans felicitan a Hugo García.

Isabella Ladera ha captado la atención de los medios de comunicación tras la difusión de un video en redes sociales que ha despertado rumores sobre un posible embarazo. A raíz de estas imágenes, se especula que Hugo García podría convertirse en padre, lo que ha generado gran revuelo entre los seguidores de ambos.

PUEDES VER: Melissa Paredes contó que ya tiene fecha para tener un hijo con Anthony Aranda

¿Isabella Ladera está embarazada?

Los comentarios tomaron fuerza luego de que la modelo venezolana fuera vista con una 'pancita pronunciada'. En el video, grabado en Miami y difundido por terceros, Isabella aparece acompañada de su hija y cargando a un bebé. Esto avivó los rumores de que está en la 'dulce espera'.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información. Sin embargo, hace algunos días, la venezolana publicó una conversación con su amiga y, sin darse cuenta, mostró un mensaje que decía: "14 semanas".

(Foto: Isabella Ladera - Instagram / TikTok)

En redes sociales, sus seguidores han indicado que aún no revela su embarazo, porque tiene poco tiempo de relación con Hugo García. Ante este tipo de mensajes, Isabella Ladera solo atina a responderles con un "jajajajajaja".

En el 2025, Hugo García indicó que le encantaría convertirse en padre, porque busca compartir su pasión por el deporte con su hijo(a). "Yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevar a mis hijos a hacer deporte, viajar con ellos y hacer planes en familia. Eso siempre estará en mis planes. Será cuando Dios quiera y se dé", comentó.