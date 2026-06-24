Isabella Ladera estaría en sus últimos días de embarazo y emociona a sus seguidores

Isabella Ladera contó cómo viene afrontando los últimos días de su embarazo. Foto: Instagram

Isabella Ladera y Hugo García estarían a punto de tener en sus brazos a su bebé. La influencer compartió un video que ha dejado en shock a sus seguidores.

La llegada del bebé de Isabella Ladera estaría cada vez más cerca. La influencer emocionó a sus seguidores luego de compartir un video en TikTok donde dio una señal de que ya se encontraría en la última etapa de su embarazo.

Isabella Ladera se prepara para la llegada de su bebé

En la publicación, Isabella Ladera apareció preparándose con un arreglo personal antes del nacimiento de su hijo. Aunque el video fue breve, el detalle que más llamó la atención fue la frase que escribió sobre las imágenes, la cual despertó muchas reacciones en redes sociales.

“POV: llegó la hora de cortarme las uñas porque ya está por nacer mi bebé”, escribió la creadora de contenido en TikTok. Con este mensaje, la influencer dejó entrever que el esperado nacimiento podría darse muy pronto.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios llenaron los comentarios con mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para Isabella Ladera en esta nueva etapa como madre.



(Fuente: TikTok)

Isabella Ladera: “Estoy muy embarazada”

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera contó cómo viene afrontando los últimos días de su embarazo. La influencer sorprendió a sus seguidores al revelar algunas molestias propias de esta etapa, como hinchazón en los pies desde muy temprano, dolor al caminar, incomodidad al sentarse o acostarse y dificultad para respirar cuando usa ciertas prendas.

Además, Isabella Ladera confesó que ha perdido el apetito y que la acidez se ha vuelto algo constante mientras espera la llegada de su bebé. “Estoy muy embarazada”, escribió la venezolana, dejando entrever que el nacimiento de su hijo podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.