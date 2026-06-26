Isabella Ladera suplica por ayuda urgente para encontrar a familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela

Isabella pide ayuda por familiar desaparecido. Foto: Instagram

La pareja de Hugo García ruega por ayuda tras devastadores terremotos en Venezuela que ha dejado cientos de muertos.

Isabella Ladera vive uno de los momentos más complicados de su vida personal mientras se prepara para la llegada de su bebé. La influencer venezolana, quien actualmente reside en Estados Unidos y mantiene una relación con Hugo García, recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo luego de los fuertes terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que afectaron Venezuela y dejaron a muchas familias buscando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Isabella pide ayuda por familiar desaparecido

Desde su cuenta de Instagram, donde reúne más de siete millones de seguidores, Isabella publicó información relacionada con uno de sus familiares con la intención de conseguir cualquier dato que ayude a encontrarlo.

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“Él es mi primo, también está desaparecido. Si ven su nombre en listas o algo envíenme por favor”, escribió la influencer junto al nombre de José Ángel Rosas Moore, generando una rápida reacción entre sus seguidores.

Además de compartir su propia situación familiar, Isabella decidió aprovechar el alcance de sus plataformas para apoyar a otras personas afectadas por la emergencia. En las últimas horas ha difundido publicaciones enviadas por seguidores y familiares de desaparecidos, compartiendo fotos y datos que puedan colaborar con las labores de búsqueda tras los sismos.



(Foto: Instagram)

¿Qué ocurrió en Venezuela?

Venezuela vivió momentos de terror tras ser golpeada por dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia. Según el balance preliminar, los sismos dejaron al menos 235 personas fallecidas y 4300 heridos, convirtiéndose en una de las emergencias más graves registradas en el país.

Los movimientos sísmicos tuvieron su epicentro cerca de Morón, en el estado de Carabobo, y provocaron gran preocupación entre la población. Ante la magnitud del desastre y los daños registrados, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional para atender a las zonas afectadas y brindar apoyo a los damnificados.