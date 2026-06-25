Yahaira Plasencia 'cuadró' a Janet Barboza por fuerte comentario sobre sus hermanos

Yahaira Plasencia no dudó en responder los comentarios picantes que lanzó Janet. (Foto: América TV/ Yahaira Plasencia)

La cantante salió en defensa de sus hermanos luego de que Janet Barboza le preguntara si ya estaban trabajando.

Yahaira Plasencia fue una de las invitadas de América Hoy, donde habló sobre su carrera artística y algunos aspectos de su vida familiar. Sin embargo, una pregunta de Janet Barboza sobre sus hermanos generó un momento de evidente incomodidad en el set.

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Yahaira Plasencia no dudó en 'parchar' a Janet Barboza

Durante la entrevista, la conductora destacó el apoyo que la salsera brinda a su familia y aprovechó para consultarle sobre la situación laboral de sus hermanos Jorge y Silvana Plasencia.

"¿Yorch y Silvana ya trabajan?", preguntó Janet, provocando risas entre los presentes. La reacción de Yahaira no se hizo esperar y respondió: "Tú te pasas oye", dejando ver su sorpresa ante la interrogante.

Tras ello, la intérprete aclaró que sus hermanos son profesionales y cuentan con sus propios empleos. Según explicó, uno de ellos trabaja en una municipalidad, otro en una entidad bancaria, mientras que Jorge está a cargo de la administración de su orquesta y de varios aspectos de su carrera.

Además, destacó que Silvana también ha logrado su independencia económica. "Tiene su depa, su carro, ella está muy bien", comentó la cantante. No obstante, Janet insistió en el tema y señaló que recordaba una etapa en la que la artista era el principal soporte económico de su familia.

(Foto: América Hoy)

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Ante estas declaraciones, Yahaira defendió a sus hermanos y remarcó que todos son independientes desde hace varios años. Asimismo, aseguró que siempre estará dispuesta a ayudar a sus padres, a quienes considera su prioridad.