Korina Rivadeneira dio noticias sobre su padre luego de los terremotos en Venezuela

Korina vivió un fuerte susto tras no saber de su papá y tía. (Foto: Korina Rivadeneira/ instagram)

Korina Rivadeneira confesó la fuerte angustia que sintió al perder contacto con su padre luego de los terremotos y envió un sentido pedido por su país.

Korina Rivadeneira expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesa Venezuela luego de los fuertes terremotos registrados en el país. A través de sus redes sociales, la modelo confesó que vivió momentos de desesperación al no poder comunicarse con su padre.

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Korina Rivadeneira reveló su preocupación por su padre

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la influencer contó que pasó casi una hora sin tener noticias de su papá ni de una de sus tías, quienes residen en Venezuela. La incertidumbre la llevó a imaginar los peores escenarios.

"Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien", escribió.

Tras confirmar que sus familiares se encontraban a salvo, Korina Rivadeneira no ocultó su tristeza por las personas que continúan enfrentando las consecuencias del desastre natural.

(Foto: Korina Rivadeneira/ Instagram)

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La esposa de Mario Hart aprovechó su publicación para enviar un mensaje de solidaridad a todos los venezolanos afectados por los sismos y pidió a sus seguidores unirse en oración.

"Esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo", expresó.