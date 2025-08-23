Melissa Klug se quebró al hablar de Jefferson Farfán y su hija Samahara Lobatón

Melissa Klug también habló de Jesús Barco. Foto: captura América TV

Tras las confesiones de su hija Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ en donde se menciona a Farfán, Melissa Klug ha decidido hablar al respecto.

La empresaria Melissa Klug ha decidido acudir al programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, para ofrecer una entrevista reveladora en la que hablará no solo de su faceta como madre, empresaria e influencer, sino también de su conocida relación con Jefferson Farfán.

Melissa Klug no pudo evitar quebrarse

En el adelanto del programa, se ve a la chalaca quebrarse en llanto mientras se defiende de las críticas que ha recibido a lo largo de los años. Entre los comentarios se ha dicho que es una “chupasangre”, que “vive de la pensión de sus hijos” y que es una “mala madre” por supuestamente no haber apoyado a su hija Samahara Lobatón.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria sorprendió a Zully por su cumpleaños con costoso regalo

La popular 'Blanca de Chucuito' está dispuesta a contar su verdad como nunca antes lo había hecho, respondiendo a cada pregunta con sinceridad y asegurando que siempre ha actuado en beneficio de sus hijos.

Durante la entrevista, Melissa Klug también hace referencia a Jefferson Farfán y a los 300.000 dólares que tendría que pagarle al exfutbolista luego de perder un juicio. Además, recordó pasajes de su relación y lamentó el distanciamiento actual debido a los procesos legales que ambos enfrentan y que se han hecho públicos en los últimos años.



(Foto: América TV)

PUEDES VER: Maju Mantilla habría desmentido versión de su esposo Gustavo Salcedo con peculiar video

Melissa Klug también habló de Jesús Barco

Melissa Klug, madre de seis hijos, también hablará sobre su actual vida sentimental al lado del futbolista Jesús Barco, padre de su última hija.

En este sentido, la ‘Blanca de Chucuito’ se animará a contar detalles de su relación y los planes de matrimonio que tiene junto al mediocampista de Alianza Universidad de Huánuco.