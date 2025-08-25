Maju Mantilla reapareció en vivo y lanzó un contundente mensaje tras separación de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla reconoció que está atravesando días difíciles. Foto: captura Latina

Luego de mantenerse en silencio algunos días, Maju Mantilla regresó al programa que conduce y decidió pronunciarse sobre el fin de su matrimonio.

La conductora de televisión Maju Mantilla volvió a aparecer en vivo en el programa ‘Arriba mi gente’ luego de atravesar unos días complicados. La exreina de belleza decidió pronunciarse sobre el fin de su matrimonio que se hizo público a través de un comunicado compartido por su esposo Gustavo Salcedo.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre su separación de Gustavo Salcedo?

Después de ausentarse en el programa que conduce, Maju Mantilla fue enfática en pedir que se deje de realizar especulaciones y juicios erróneos sobre el fin de su matrimonio porque no va a hablar del tema.

Maju Mantilla reconoció que está atravesando días difíciles a través de su entorno familiar. “Quiero aprovechar este momento, esta mañana, para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, expresó.

La presentadora dejó en claro su posición frente a los comentarios surgidos en torno a su vida personal, señalando que no dará detalles sobre lo ocurrido. “Les pido se dejen de suposiciones, especulaciones, juicios erróneos, no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, resaltó.



¿Qué dijo Gustavo Salcedo en su comunicado?

En su mensaje, Gustavo Salcedo fue directo al explicar que ya no existe un vínculo con la conductora de televisión. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló en el inicio de su comunicado.

También expresó gratitud por el tiempo compartido y destacó el compromiso que mantendrán como padres. “Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió.