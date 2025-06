Jackson Mora se reencontró con Shirley Arica tras su divorcio: así reaccionó Tilsa Lozano

Jackson Mora y Shirley Arica ya se conocían desde antes. Foto: Instagram

El ex de Tilsa Lozano y Shirley Arica sorprendieron a todos al confirmar acercamiento.

Tras el reciente divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora, un nuevo episodio ha captado la atención del público. Esta vez, la controversia gira en torno a un acercamiento entre el exluchador y la modelo Shirley Arica, lo que ha generado revuelo en redes sociales. Todo comenzó cuando los seguidores notaron que ambos empezaron a seguirse mutuamente en Instagram.

Durante una entrevista en el programa ‘La Noche Habla’, Shirley Arica —también conocida como la “Chica Realidad”— fue consultada sobre el vínculo que la une al deportista. La curiosidad del público creció luego de que ambos intercambiaran interacciones en redes sociales, lo que despertó rumores sobre un posible acercamiento sentimental.

Shirley Arica y Jackson confirman encuentro

Ante las cámaras, Shirley confirmó que volvió a ver a Jackson Mora y sorprendió al decir: “Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”, dejando abierta la posibilidad de que entre ellos existiera una conexión previa a la relación del boxeador con Lozano.

Además, Shirley señaló que empezaron a seguirse en Instagram tras reencontrarse recientemente. Como si no fuera suficiente para levantar sospechas, compartió una frase en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta para Jackson: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”.

Por su parte, Jackson Mora minimizó las especulaciones y negó cualquier intención romántica, mostrando su molestia por el tema. Cuando le preguntaron sobre la situación con Shirley, respondió: “¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años”.



(Foto: La Noche Habla)

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre encuentro entre Jackson y Shirley?

Al parecer, Jackson Mora y Shirley Arica ya se conocían desde antes de que él empezara su romance con Tilsa Lozano. Sin embargo, a la exconductora le sorprendió que ahora se hablen nuevamente. “Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca”, dijo Tilsa, dejando entrever que los comentarios que escuchó de su ex sobre Shirley no fueron positivos.

Ric La Torre fue directo y le preguntó si creía que Jackson y Shirley eran realmente amigos antes de su relación. Tilsa confirmó que sí se conocían, pero no entendía cómo, después de todo lo que su expareja dijo sobre Arica, hoy podían tener una amistad.