Jefferson Farfán planea casarse con Xiomy Kanashiro: ¿cuándo sería la boda?

Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al revelar que contraerá matrimonio con su actual pareja Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán, exfutbolista peruano, se mandó con una noticia que ha generado que sea tendencia en redes sociales: contraerá matrimonio con la cantante Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán se casará con Xiomy Kanashiro

La noticia fue revelada durante la más reciente edición de su podcast ‘Enfocados’, en un momento espontáneo que capturó la atención de sus fans y generó una ola de felicitaciones en redes sociales.

El anuncio se produjo durante una entrevista que Farfán y Roberto Guizasola realizaban al exjugador croata Ivan Rakitic. La conversación abordaba la vida familiar del invitado, quien compartió detalles sobre su relación con su esposa.

Inspirado por la charla, la ‘Foquita’ decidió compartir su propia felicidad con la audiencia. Entre risas, Roberto Guizasola bromeó sobre el estado sentimental de su compañero, lo que llevó al exfutbolista de la ‘Blanquirroja’ a confirmar su compromiso: “Yo también ya me caso, pronto ya”, afirmó mientras el set se llenaba de aplausos y sorpresa.

Antes de su anuncio, Jefferson Farfán publicó un emotivo video en sus redes sociales junto a su hija menor, a quien no veía desde hacía varios meses. En el clip, el exdelantero aparece haciendo pulseras con su hija y expresó su amor con un mensaje que conmovió a miles: “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo.”

¿Cuándo será la boda de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro?

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro oficializaron su relación en febrero de 2025, aunque rumores sobre su vínculo circulaban desde meses atrás. Con respecto a cuándo sería la fecha de la boda, la ‘Foquita’ no dio detalles.

