Paloma Fiuza confirmó que se encuentra soltera: ¿por qué ya no está con Tomi Narbondo?

a modelo brasileña Paloma Fiuza dio detalles sobre el fin de su relación con cantante uruguayo. (Fuente: redes sociales)

Paloma Fiuza sorprendió a sus seguidores y público en general al revelar que se encuentra soltera.

Paloma Fiuza, exintegrante de ‘Esto Es Guerra’, confirmó la conclusión de su relación sentimental con Tomi Narbondo, cantante uruguayo, tras más de dos años de romance.

Paloma Fiuza nuevamente soltera

La decisión de separarse se debe a la proyección de sus carreras profesionales, que los llevará a residir en diferentes países. Por ello, según la también modelo, optaron por caminos distintos, priorizando sus proyectos personales y laborales.

El anuncio oficial se dio luego de que el programa ‘América Espectáculos’ difundiera imágenes de la presentación de Paloma Fiuza en el reality chileno ‘El Internado’, donde fue presentada como “renovada y soltera”.

Paloma Fiuza explicó por qué terminó relación con Tomi Narbondo

“En el reality (en Chile) se van a enterar de cómo fueron las cosas, pero ya no estamos juntos con Tomi, aunque terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero le deseo lo mejor y él también a mí”, declaró Fiuza luego a 'América Espectáculos'.

La exparticipante de ‘Esto Es Guerra’ explicó que la distancia geográfica y las metas personales fueron factores clave en la decisión. “Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces, estamos desencontrados con los tiempos. Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave”, añadió.

(Fuente: redes sociales)

A sus 41 años, Paloma Fiuza reconoció que asimilar la ruptura no ha sido sencillo, pero mantiene una actitud positiva ante la vida. “Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona. No sé si en el encierro pueda pasar algo (romántico), sé que puede ocurrir de todo y es para pasarla bien. La vida es una sola y yo siempre tengo la mejor actitud”, comentó la también expareja de Jenko del Río.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!