Jefferson Farfán consiente a Xiomy Kanashiro con un costoso regalo de cumpleaños

Jefferson Farfán no dudó en sorprender a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños. (Foto: Jefferson Farfán/ Instagram)

La popular 'Chinita' cumplió años y Jefferson Farfán no dudó en sorprenderla. Además, le dedicó románticos mensajes en redes.

Jefferson Farfán no dudó en celebrar el cumpleaños de su pareja Xiomy Kanashiro. Mediante sus redes sociales oficiales, el exseleccionado peruano reveló que sorprendió a su pareja con un hermoso detalle por su honomastico, además, ambos no dudan en mostrar su amor.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viajaron a Punta Cana

En Instagram, Jefferson Farfán publicó una serie fe fotografías junto a Xiomy Kanashiro. Al parecer, el regalo de la 'Foquita' fue un 'lujoso' viaje a Punta Cana.

El exfutbolista de la selección peruano no dudó en mostrar su amor por su novia. Farfán está mostrando una faceta que muchos desconocian y aseguró que esto se debe a que la popular 'Chinita' ilumina su vida.

(Foto: Jefferson Farfán/ Instagram)

"Feliz cumpleaños mi china hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", indicó. Por su parte, la bailarina le indicó que no puede explicar el amor tan bonito que siente hacía el futbolista, además, le agradeció por todo lo que están viviendo.

"Mi amor gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz. Te amo", puntualizó Xiomy Kanashiro en la publicación que le dedicó el '10 de la Calle". La pareja se ha mostrado estable y han indicado que evitan exponer su vida.