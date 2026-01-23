Sirena Ortiz e integrante de 'Esto es guerra' sorprenden al confirmar su romance con tierno video

'Esto es guerra' expusó un video de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses dándose un beso. (Foto: Sirena/ Instagram - América TV)

Un video difundido por 'Esto es guerra', hizo que el chico reality y la actriz de 'Los otros Choncha' estén en el 'ojo público'.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses están captando la atención de diversos medios de comunicación. La producción de 'Esto es guerra' mostró imágenes nunca antes vistas que confirmaron que ambos mantienen una relación sentimental.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman relación con tierno beso

Todo ocurrió cuando el programa emitió un video en el que se les ve muy cercanos durante un evento social. El momento que más impactó fue cuando ambos se dieron un tierno beso.

(FUENTE: Ric La Torre/ TikTok - América TV)

La historia salió a la luz luego de que Gabriel Meneses publicara un estado en Instagram, visible solo para personas cercanas. Sin embargo, el material llegó a manos de la producción del programa y no dudaron en emitirla.

Al difundirse el video en plena transmisión, las reacciones no se hicieron esperar. El set quedó en silencio por unos segundos ante la inesperada revelación, ya que nadie sabía que ambos habían iniciado un romance.

Las imágenes mostraron una clara complicidad entre Sirena y Gabriel. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, y diversos fans piden que la hermana de Raisa ingresa al reality de América TV.