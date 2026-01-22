En Vivo

Milett Figueroa se pronunció tras fuertes rumores de ruptura con Tinelli por Patricio Parodi

Jueves, 22 de enero de 2026 18:50

Milett Figueroa decidió pronunciarse ante rumores sobre su relación con Tinelli. Foto: captura YouTube/Instagram

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La exchica reality decidió hablar al respecto.

Milett Figueroa habló con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ luego de que en Argentina surgieran fuertes rumores sobre una supuesta ruptura con Marcelo Tinelli. Las versiones señalaron que la relación habría llegado a su fin por culpa de Patricio Parodi, generando gran revuelo en la farándula local e internacional.

Periodista argentino afirmó que Tinelli terminó con Millet 

El periodista argentino Pepe Ochoa fue uno de los que afirmó que el romance había terminado por decisión del propio Tinelli. Según comentó, la situación se mantendría en reserva para no afectar el reality ‘Los Tinelli’, proyecto en el que ambos estarían involucrados.

“Ya no están más juntos. La decisión la tomó Marcelo. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú y él por acá. Se acabó el amor, que ya no hay nada para sostener el vínculo, pero que quieren mantener esto en secreto por el reality”, aseguró el comunicador, alimentando aún más las especulaciones.


(Fuente: 'Amor y Fuego')

Milett Figueroa desmintió ruptura con Tinelli

Ante estas declaraciones, Milett Figueroa decidió pronunciarse y negó tajantemente que su relación con Marcelo Tinelli haya terminado. Aunque al inicio evitó dar declaraciones, luego respondió brevemente a las cámaras del programa de espectáculos.

“Chicos, estoy paseando a mi perrito, después hablando. No voy a decir nada, estoy en mi zona privada. Otro día voy a conversar”, expresó la modelo peruana, dejando en claro su incomodidad por la situación.

Sin embargo, tras la insistencia del reportero, Milett fue clara y desmintió los rumores: “Todo está muy bien, estamos juntos, pero no me puedes interceptar paseando a mis perros porque es una zona privada (...) es mentira. Todo muy bien con Marcelo”, afirmó, confirmando que aún mantiene una relación con el argentino. 

