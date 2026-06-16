Jefferson Farfán exige respuestas a Magaly Medina con fuerte publicación

Jefferson Farfán le envío singular mensaje a Jefferson Farfán. (Foto: IA/ Enfocados)

¡La quiere ver barriendo las calles! La 'Foquita' no se quedó callado y le pidió a Magaly Medina que demuestre con pruebas que cumplió con su servicio comunitario.

La controversia entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa dando de qué hablar. En medio del debate por el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, el exfutbolista utilizó sus redes sociales para lanzar un picante mensaje.

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Jefferson Farfán lanzó picante publicación tras enfrentamiento con Magaly Medina

A través de una historia de Instagram, la popular 'Foquita' escribió: “Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste”, acompañado de un emoji de sorpresa. Además, agregó la frase: “Ya mucho bla bla bla…”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una pregunta relacionada con el proceso judicial que ambos mantienen desde hace varios años. “El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no”, publicó.

Aunque Farfán no mencionó directamente a Magaly Medina, su mensaje apareció pocas horas después de que la conductora se pronunciara sobre las acusaciones de un presunto incumplimiento de las labores comunitarias ordenadas por el Poder Judicial.

Durante una reciente emisión de Magaly TV La Firme, la periodista rechazó las críticas y aseguró que viene cumpliendo con la medida impuesta. Además, retó a Farfán a presentar ante las autoridades las pruebas que, según él, demostrarían lo contrario.

(Foto: Magaly TV La Firme/ Jefferson Farfán - Instagram)

“Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial”, manifestó la conductora, quien también anunció que sus abogados solicitarán acceso al material que presuntamente habría sido entregado a la jueza encargada del caso.

Magaly Medina sostuvo que detrás de estas acusaciones existiría una intención de exponerla públicamente. “Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal”, afirmó.