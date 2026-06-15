Paul Michael se quebró en vivo al hablar del fin de su relación con Pamela López

Pamela López y Paul Michael terminaron su relación. Foto: captura Panamericana/YouTube

Paul Michael se encontraba en plena entrevista cuando Pamela López publicó un comunicado sobre el fin de su relación.

Tras más de un año de relación, Pamela López puso a fin a su relación amorosa con Paul Michael. La noticia también fue confirmada por el joven cantante de salsa en un programa de Panamericana Televisión. Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al enterarse en vivo del comunicado publicado por la trujillana.

Paul Michael lloró al hablar del fin de su romance con Pamela López

“Siento tristeza porque no es fácil. Yo ya he pasado tantas cosas bonitas”, expresó Paul Michael al hablar del fin de su relación con Pamela López. Ante ello, la ‘Tía Lisura’ le dijo a su sobrino que no debe sentirse mal porque no lo valoraron de verdad. “Una mujer que realmente quiere a alguien lo apoya, no lo destruye ni lo humilla. Eso no es querer. ¿Porque la amas vas a aguantar todo eso? No, estás loco. Yo no soportaría tanta humillación. La mujer que te ama te impulsa a salir adelante, no te hunde”, resaltó la tía del cantante.

Al ser consultado sobre por qué se siente tan triste, Paul Michael expresó: “Por los momentos bonitos que hemos pasado, por todas las cosas lindas”. Sin embargo, no pudo evitar romper en llanto al señalar: “Para mí fue una relación bonita y, aun así, le deseo lo mejor a ella y a sus hijos. Como siempre me dicen, no me rendiré y seguiré adelante”.

Asimismo, Paul Michael contó que, tras el distanciamiento, logró conversar con Pamela López y que él considera que necesitan tiempo para sanar. “Hemos tenido una conversación. Yo quiero estar ahorita con mi familia y ella con la suya. Nos hemos dado un tiempo para tranquilizarnos”, comentó el cantante. Además, consideró importante que cada uno busque ayuda profesional para afrontar este difícil momento. “Ella que vaya a terapia y yo también. No es malo (llevar terapia), pero por separado…”, enfatizó.



(Fuente: Panamericana YouTube)

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Pamela López y Paul Michael terminaron su relación

La integrante del 'Team Reales' recalcó que busca cerrar esta etapa de la mejor manera. "Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos", puntualizó. Pamela López enfatizó que solo ella y Paul Michael conocen la verdad de su romance, por ello, pide a terceras personas no involucrarse en el tema, ni emitir oponiones o juicios alejados de la realidad.

La aún esposa de Christian Cueva indicó que no alimentará polémicas ni controversias, y que evitará pronunciarse sobre el tema. Hasta, el momento, Paul Michael no se ha pronunciado sobre los motivos del fin de su relación.