Jefferson Farfán y la pregunta relacionada a Yahaira Plasencia que lo puso en aprietos

A Jefferson Farfán le hicieron una pregunta relacionada a su expareja Yahaira Plasencia. La ‘Foquita’ no pudo ocultar su nerviosismo

Jefferson Farfán fue protagonista de un momento inesperado durante su participación en el nuevo programa ‘La Manada’ del canal de YouTube ‘Satélite+’, donde los conductores lo pusieron en aprietos.

Resulta que a la ‘Foquita’ le pusieron todo cuesta arriba con una pregunta directa sobre dos figuras de la televisión peruana: su expareja la artista Yahaira Plasencia y la famosa influencer Laura Spoya.

Durante la entrevista, el productor del podcast le consultó a la popular ‘Foquita’ quién considera mejor conductora de televisión, si la exintegrante de Son Tentación o la exreina de belleza. La reacción del exfutbolista fue inmediata, dejando claro que se trataba de una interrogante incómoda.

Jefferson Farfán respondió con una carcajada antes de tomar postura y admitir que la pregunta era difícil y comprometedora, especialmente considerando su pasado sentimental. “Como conductora de televisión, ¿Laura Spoya o la ‘Patrona’ Yahaira Plasencia?”, fue la consulta que lo dejó en silencio por unos segundos.

“No puedo opinar, pero como conductora conductora, Laura Spoya”, declaró finalmente Jefferson Farfán, destacando que su respuesta se limitaba estrictamente al ámbito profesional. Entre risas agregó: “Me hacen hablar huev…”.

La preferencia del exdelantero de la selección peruana sorprendió a los conductores, quienes no esperaban que se inclinara públicamente por Laura Spoya antes que por su expareja Yahaira Plasencia, generando comentarios inmediatos en redes sociales y entre los seguidores del programa.

