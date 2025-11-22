Thamara Medina, hermana de Ale Baigorria, se pronuncio: sufrió grave accidente vehicular

Thamara Medina detalló su estado tras accidente y agradeció preocupación. (Fuente: redes sociales)

El último viernes, Thamara Medina, la hermana de Alejandra Baigorria, fue llevada de emergencia luego de accidente en Paracas que casi le cuesta la vida.

Thamara Medina, hermana menor de la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria, informó sobre su estado de salud luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 21 de noviembre en Pisco, región Ica.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se pronunció tras sufrir grave accidente en Pisco

A través de sus redes sociales, la modelo de 23 años confirmó que se encuentra estable, aunque con lesiones significativas producto del impacto. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Medina detalló que el accidente comprometió parte de sus costillas y cabeza, señalando que, pese a la gravedad, logró salir con vida.

“Estoy bien. Todavía tienen Thami para rato. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, expresó la joven influencer.

Asimismo, la hermana menor de la conocida 'Gringa de Gamarra', indicó que su padre está yendo a Ica para acompañarla durante su permanencia en el hospital. También agradeció las muestras de preocupación que ha recibido desde que se conoció el incidente. “Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”, agregó.

Horas después del accidente, su hermano Sergio Baigorria Alcalá también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de apoyo y fe. “Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con Él, la luz siempre regresa, fuerzas”, publicó.

¿Qué pasó con Thamara Medina en Paracas?

De acuerdo con reportes policiales y locales, el accidente se registró pasando las 19 horas del viernes 21 de noviembre. El vehículo en el que viajaban seis jóvenes, entre ellos Thamara Medina, se despistó y volcó tras una maniobra brusca para evitar colisionar con un tráiler que transitaba rumbo a Paracas.

Thamara Medina fue una de las ocupantes más afectadas y fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanece recibiendo atención médica especializada. El caso continúa en investigación para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del accidente.

