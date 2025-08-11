Filtran que Jefferson Farfán le hizo firmar contrato secreto a Melissa Klug tras años de disputa

Jefferson Farfán y Melissa Klug tuvieron una larga relación de 11 años. Foto: Instagram

Exponen la existencia de un acuerdo detrás de la aparente tregua entre Melissa Klug y Jefferson Farfán tras años de conflictos.

Después de lo que parecía ser una etapa de tregua tras años de enfrentamientos por la crianza de sus dos hijos, Melissa Klug y Jefferson Farfán habrían firmado un contrato desconocido para el público. Ninguno de los dos lo ha mencionado, pero la existencia de este acuerdo salió a la luz cuando Evelyn Vela, examiga de “La Chalaca”, lo reveló y dejó a muchos sorprendidos.

Farfán le hizo firmar un contrato a Melissa Klug, según Evelyn Vela

En el pódcast 'Café con la Chévez', producido por Trome, Evelyn fue cuestionada sobre si el exfutbolista le hizo firmar un documento. Su respuesta generó curiosidad: “No fue exactamente así, pero algo parecido. A mí no, a Melissa (Klug)”, confesó, dando a entender que el contrato iba dirigido exclusivamente a la madre de los hijos de Farfán.

La empresaria aseguró que el documento contenía una cláusula muy específica: la prohibición de que Melissa hable de Jefferson en entrevistas. Cuando le preguntaron si se trataba de una prohibición explícita, respondió sin titubear: “Exacto”. Con esto, confirmó que el acuerdo establecía un límite directo a las declaraciones públicas de Klug sobre su expareja.

Aunque Evelyn prefirió no ahondar en más detalles, sí aclaró que su intención no es generar polémica: “Luego dicen que soy mala amiga, que ando divulgando las cosas, pero sinceramente no quiero hablar de ella porque no me suma, me resta”, señaló, marcando distancia del tema pese a la revelación inicial.



Evelyn Vela reveló por que dejó de ser amiga de Farfán

Evelyn Vela recordó con detalle el momento en que, según ella, Jefferson Farfán decidió “ponerle la cruz” y dejar de hablarle por completo. La empresaria contó que todo comenzó cuando al exfutbolista le enviaron una foto en la que ella aparecía junto a su entonces pareja, Melissa Klug.

“Yo era bien amiga de Jefferson, me decía mana, manita… Un día fui a Barranco Bar y Melissa había llegado con su grupo. Crucé a saludar a mi amiga y me dijo: hermana, ¿por qué no conoces a Melissa? Entonces empecé a conversar con ella… pero del box de enfrente nos tomaron una foto y esa imagen se la mandaron a Jefferson”, relató. “A partir de ese momento decidió no dirigirme la palabra nunca más”, añadió Evelyn.