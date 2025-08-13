¿Xiomy Kanashiro paga sus salidas con Jefferson Farfán? Esto fue lo que dijo

Xiomy Kanashiro contó que siempre procura ser detallista con Jefferson Farfán. (Foto: redes sociales)

Xiomy Kanashiro no dudó en explicar quién asume los pagos cuando de salidas se trata.

A cinco meses de oficializar su romance, la modelo y anfitriona peruana Xiomy Kanashiro reveló que no tiene inconveniente en invitar a su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, a diversas actividades como cenas y funciones de cine.

Xiomy Kanashiro reveló que paga sus salidas con Jefferson Farfán

Las declaraciones se dieron durante el más reciente episodio del pódcast ‘Doble Sentido’, donde la integrante de ‘La casa de la comedia’ fue consultada por el conductor Carlos Vílchez sobre si acostumbra invitar a salir a un amigo o pretendiente.

“Por supuesto que he invitado. A mi actual pareja también siempre le invito. Nosotros vamos a cenar, vamos al cine. Es algo que nos encanta”, afirmó la exintegrante de Alma Bella, dejando claro que no considera anormal asumir los gastos en algunas salidas.

En tono de broma, Vílchez le comentó que la cuenta con Jefferson Farfán “debe ser cara” por su gusto por el caviar. Ante esto, Kanashiro respondió con firmeza: “¿Tú crees que no trabajo para no poder pagar? Yo sí lo pago. Por compartir con mi pareja y salir de la rutina, yo sí pago para poder disfrutar con él”.

La también influencer recordó una anécdota previa en la que un pretendiente la invitó a almorzar. “Me dijeron: ‘No te preocupes, yo te invito’. Yo dije: ‘Ok, chévere’. Luego pedí cuánto era lo mío para ‘yapear’. En mi caso, mi madre siempre me inculcó esa costumbre”, señaló.

En otro momento del programa, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre la posibilidad de tener un romance con figuras del espectáculo como Deyvis Orosco, Christian Domínguez o ‘Chechito’.

“Definitivamente, acá sí me mato. No hay forma. Te juro que no tendría nada con ninguno. Ni con la luz apagada. Definitivamente, no es mi gusto”, declaró la pareja de la ‘Foquita’.

