Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: descubre cuál es la diferencia de edad y estatura de la pareja

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro iniciaron su relación en febrero de 2025. Foto: Instagram

El exfutbolista Jefferson Farfán y la modelo Xiomy Kanashiro se ha convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana.

Tras varios meses de rumores, a inicios de 2025, Jefferson Farfán decidió oficializar su relación amorosa con la integrante de La Casa de la Comedia, Xiomy Kanashiro. Aunque se separaron por unas semanas, luego la pareja retomó la relación que parece mantenerse sólida a pesar de los problemas que ha tenido ‘La Foquita’ con Darinka Ramírez, la madre de su última hija.

¿Cuál es diferencia de edad entre Farfán y Xiomy Kanashiro?

Aunque el romance ha despertado múltiples interrogantes, uno de los temas que más ha llamado la atención es la diferencia de edad y estatura entre ambos. La integrante de La Casa de Comedia, que ha ganado mayor notoriedad tras ser vinculada con el exfutbolista de Alianza Lima, tiene 27 años, mientras que Jefferson Farfán celebró sus 41 años el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con la información conocida, la pareja tendría una diferencia de casi 14 años, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del exseleccionado nacional. En redes sociales, varios usuarios han comentado este aspecto de la relación, generando diversas reacciones y opiniones entre sus fanáticos.



(Foto: Instagram)

¿Cuál es la diferencia de estatura entre Farfán y Xiomy Kanashiro?

El exseleccionado nacional y jugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, tiene una estatura de 1,78 metros, mientras que la bailarina y actriz cómica Xiomy Kanashiro mide alrededor de 1,70 metros. Fue la propia novia de la ‘Foquita’ quien, a través de sus historias de Instagram, reveló su altura.