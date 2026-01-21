Jesús Barco reaviva rumores de reconciliación con Melissa Klug tras amorosa publicación

Jesús Barco publicó un video con una fotografía junto a Melissa Klug. Foto: Instagram

Aunque Melissa Klug ha reiterado que sigue separada de Jesús Barco, un romántico video y mensaje del futbolista en TikTok ha causado revuelo en redes.

A pesar de que en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca, Jesús Barco y Melissa Klug se mostraron juntos públicamente y luego haber sido visto juntos en reuniones familiares, la ‘Blanca de Chucuito’ enfatizó que seguía separada del padre de su última hija. Sin embargo, una reciente publicación del futbolista del futbolista en TikTok ha reavivado los rumores de reconciliación.

El romántico mensaje de Jesús Barco para Melissa Klug

A través de su cuenta oficial de TikTok, Jesús Barco publicó un video con una fotografía en donde se le ve dándole un beso en la mejía a Melissa Klug. Sin embargo, a esta imagen, también le agregó un fondo musical de una salsa con una llamativa letra: “Usted no se imagina que cada día que pasa yo me enamoro más; que cada día que pasa la deseo más”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Barco le dedicó a Melissa Klug en donde le dice mi amor. “Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien. Tu lucha diaria en la vida y el no rendirte hacen que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida, aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo, mi amor”, es el mensaje que el futbolista le escribió a la ‘Blanca de Chucuito’.

“Si ellos se quieren y tienen un amor bonito, me parece bien que regresen”, “Se le ve muy regia a Melissa en la foto”, “Sigue demostrándole que la quieres mucho y que siempre la vas a apoyar”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes.



¿Qué dijo Melissa Klug sobre el mensaje de Jesús Barco?

Melissa Klug no dudó en comentar la publicación de Jesús Barco. Sin embargo, la empresaria hizo referencia a la difícil situación que viene atravesando su familia por Samahara Lobatón. “Dios mío que pase esta pesadilla y se haga justicia”, expresó.

Ello indicaría que, con este mensaje romántico, Barco decidió expresarle su apoyo y respaldo públicamente a Melissa Klug, quien se encuentra afectada emocionalmente por lo ocurrido con su hija.