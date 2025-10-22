Jesús Barco se quedó sin club y tomó drástica decisión en su situación con Melissa Klug

Jesús Barco compartió fuerte mensaje en sus historias de Instagram. Foto: Instagram

Sin pareja y sin chamba. Jesús Barco enfrenta una situación complicada tras ser captado con peloteros y “amigas” en una piscina de Huánuco.

A raíz de las imágenes difundidas en Magaly TV, en las que Jesús Barco aparece junto a Carlos Ascues y Alexis ‘La Hiena’ Gómez, en una piscina con mujeres, el club decidió Alianza Universidad de Huánuco decidió separarlo del equipo a él y sus amigos. Horas más tarde, su pareja Melissa Klug anunció la ruptura de su relación.

Jesús Barco ya no quiere reconciliarse con Melissa Klug

Después de varias semanas llenas de rumores, mensajes borrados y un polémico ampay, Jesús Barco rompió el silencio. A través de Instagram, compartió una publicación que muchos interpretaron como un mensaje de cambio radical. Aunque no mencionó a Melissa Klug, escribió “Reset, restart y refocus”, junto a una foto donde aparece entrenando solo. La frase, que significa “reiniciar, volver a empezar y reenfocar”, dejó claro que el futbolista busca dejar el pasado atrás y empezar una nueva etapa.

El mensaje llegó poco después de que Melissa Klug reconociera que se arrepintió de haber anunciado públicamente su ruptura, llamándolo un error. Sin embargo, la actitud de Barco demuestra que ya tomó una decisión: seguir adelante por su cuenta, sin mirar atrás ni esperar una reconciliación.

Desde que estalló el escándalo por el ampay de Jesús Barco en una fiesta con varias mujeres, el jugador ha preferido mantenerse al margen. No ha dado declaraciones ni respondido a las críticas en redes sociales. En tanto, Melissa ha optado por mantener un perfil bajo, limitando los comentarios en sus publicaciones y evitando mencionar al futbolista directamente.



Jesús Barco fue separado de su club

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el club Alianza Universidad de Huánuco informó que ha iniciado el proceso de despido para los futbolistas implicados en recientes actos de indisciplina, entre ellos, Jesús Barco. La institución recalcó que no tolerará conductas que perjudiquen la imagen del equipo ni su rendimiento deportivo.

Asimismo, el club precisó que los jugadores involucrados fueron separados temporalmente de los entrenamientos, mientras se lleva a cabo la evaluación de sus descargos y se determina la sanción correspondiente.