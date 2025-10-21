Melissa Klug confirmó que está separada de Jesús Barco tras ampay

Melissa Klug confirmó fin de su relación con Jesús Barco. (Fuente: redes sociales)

Melissa Klug admitió que terminó relación con Jesús Barco luego de conocerse que estuvo en una fiesta con piscina y acompañado de varias mujeres.

El programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’ compartió un avance exclusivo de su emisión de este martes 21 de octubre, donde Melissa Klug confirmó que ha terminado su relación con el futbolista Jesús Barco. Este anuncio llega luego de la difusión de imágenes controvertidas del jugador en Huánuco, acompañado de otras mujeres.

Melissa Klug terminó con Jesús Barco

La conocida figura chalaca habría decidido poner fin a su romance con el deportista tras ver las imágenes reveladas en el programa conducido por Magaly Medina, emitidas el lunes 20 de octubre.

Por ello, en el adelanto exclusivo, Melissa Klug, también llamada la ‘Blanca de Chucuito’, afirmó claramente a uno de los reporteros de la ‘Urraca’: “Como te dije, estamos separados”.

Durante la emisión de este martes, se espera que la también empresaria explique en detalle las razones de su separación con Jesús Barco, despejando dudas sobre los motivos detrás de la ruptura.

Días antes, Melissa Klug ya había reconocido en ‘Magaly TV: La Firme’ que su vínculo con Jesús Barco atravesaba dificultades. En aquel momento, afirmó: “Ayer te dije que fue un error. Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver si no, ni modo”.

Cabe mencionar que Melissa Klug tomó drástica decisión en sus redes sociales que dejó claro su incomodidad frente al escándalo. La empresaria limitó los comentarios en sus publicaciones de Instagram, bloqueando la posibilidad de que seguidores y público en general opinen libremente.

