Melissa Klug: su pareja Jesús Barco fue visto disfrutando de un día de piscina con mujeres

Melissa Klug y Jesús Barco iniciaron su relación en agosto de 2020. Foto: Instagram

Junto a otros futbolistas, Jesús Barco estuvo con unas amigas en una especie de bunker personalizado en una piscina de Huánuco.

Melissa Klug sorprendió a todos cuando anunció, mediante un comunicado, el fin de su relación con Jesús Barco. A diferencia de otras ocasiones, su mensaje solo estuvo publicado unos minutos en sus redes sociales. Según se comentó, esta reacción impulsiva de la popular ‘Blanca de Chucuito’ se habría producido tras la difusión de unas imágenes del futbolista que mostró Magaly Medina en su programa.

Ampay de Jesús Barco en Huánuco

Poco después del anuncio de Melissa Klug, el programa Magaly TV La Firme emitió un informe donde se ve al jugador de Alianza Universidad, Jesús Barco, pasando un día de piscina junto a sus “amigas” en el club Mistika, ubicado en Huánuco. En las imágenes también aparecen sus compañeros Alexi Gómez y Carlos Ascues, quienes han sido vinculados anteriormente a juergas y controversias.

Ante la curiosidad del público, los reporteros de 'Magaly TV La Firme' viajaron hasta Huánuco para conocer más sobre las actividades del prometido de la ‘Blanca de Chucuito’. Grande fue la sorpresa cuando, el lunes 6 de octubre por la noche, captaron a Jesús Barco saliendo del mismo lugar donde está la piscina mientras hablaba por teléfono.

Durante su estancia en el club, los compañeros de Barco disfrutaron desde tempranas horas de la piscina y las instalaciones. Por la noche, las cámaras de Magaly Medina lograron registrar que el grupo contaba con un espacio propio dentro del local, al que los periodistas calificaron como un verdadero “búnker” personalizado.



(Fuente: Magaly TV)

¿Qué dijo Melissa Klug tras ampay de Jesús Barco?

Pocas horas después de que se emitiera el polémico informe en televisión, Melissa Klug decidió comunicarse con la producción de Magaly TV, La Firme para aclarar los comentarios que surgieron en torno a su relación. La empresaria confirmó que atraviesa un momento difícil con Jesús Barco, aunque dejó en claro que no hay ninguna tercera persona involucrada en su situación sentimental.

En un mensaje enviado al equipo del programa de Magaly Medina, Klug explicó que lo sucedido se debió a un malentendido. “Ayer te dije que fue un error. Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’.