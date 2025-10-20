Jesús Barco: esta fue su reacción a la eliminación de comunicado por Melissa Klug

Jesús Barco y Melissa Klug siguen siendo tendencia en redes sociales. (Fuente: DIFUSIÓN)

Jesús Barco decidió usar sus redes sociales para pronunciarse tras lo sucedido con Melissa Klug el último domingo.

Melissa Klug causó revuelo al anunciar su separación de Jesús Barco mediante un comunicado emitido la tarde del domingo 19 de octubre, solo para eliminarlo horas después, generando confusión entre sus seguidores.

Por ello, este lunes, en una entrevista con el medio Trome, la exfigura conocida como la ‘Blanca de Chucuito' calificó el comunicado como un "error" y evitó aclarar los detalles de la situación.

PUEDES VER: Fiorella Cayo dejó en shock a todos al revelar que está en celibato tras su divorcio hace 3 años

Durante la entrevista, Klug negó categóricamente la existencia de terceras personas como causa de una posible ruptura con el futbolista, desmintiendo así uno de los rumores más difundidos en redes sociales. La eliminación del comunicado inicial avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja, especialmente por el bien de su hija.

PUEDES VER: Natalia Salas compartió que enfrenta nuevamente el cáncer

Jesús Barco y la decisión que tomó sobre lo ocurrido con Melissa Klug

Por su parte, Jesús Barco reapareció en redes sociales con mensajes de tono religioso que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica que se desató.

En sus historias de Instagram, el futbolista compartió frases como "Te devolveré siete veces lo que perdiste" y "Tu proceso será el testimonio de que no hay nada imposible", que parecen reflejar su estado emocional frente a la situación.

(Fuente: redes sociales)

Hasta el momento, ni Melissa Klug ni Jesús Barco han ofrecido una explicación clara sobre los motivos de la publicación y posterior eliminación del comunicado, dejando en suspenso a sus seguidores sobre el verdadero estado de su relación.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!