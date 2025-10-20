Fiorella Cayo dejó en shock a todos al revelar que está en celibato tras su divorcio hace 3 años

Fiorella Cayo contó que tras su divorcio del empresario Miguel Labarthe, no ha tenido ninguna relación.
La actriz Fiorella Cayo volvió a captar la atención pública, aunque esta vez no por su carrera artística, sino por una reveladora confesión sobre su vida personal. En una conversación con Verónica Linares para el pódcast ‘La Linares’, contó que vive en celibato desde hace tres años, una decisión que tomó luego de su divorcio en 2022.
Durante la entrevista, Fiorella Cayó habló con total honestidad sobre este proceso personal. Explicó que este tiempo de introspección le ha permitido reconectarse consigo misma y reflexionar sobre lo que realmente espera del amor y de una pareja.
“No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff... ni siquiera de besos, nada”, confesó Fiorella Cayo con naturalidad al ser consultada sobre su vida sentimental.
La actriz también mencionó que no ha vuelto a tener una relación desde su separación del empresario Miguel Labarthe. “Mira, yo desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, dijo al recordar su última relación.
A sus 49 años, Fiorella Cayo aseguró que el celibato no representa algo triste, sino una decisión consciente que le ha brindado paz y equilibrio.
(Fuente: 'La Linares')
Fiorella Cayo y su última relación
Como muchos recuerdan, Fiorella Cayo comenzó su relación con el empresario inmobiliario Miguel Labarthe en 2018. Poco después, ambos decidieron casarse en una ceremonia íntima, aunque su matrimonio llegó a su fin cuatro años más tarde.
La pareja optó por separarse de manera amistosa. Fiorella Cayo, fiel a su estilo sincero, habló abiertamente sobre el tema y reconoció que la ruptura no fue fácil, ya que hubo un motivo que cambió por completo el rumbo de su relación.
