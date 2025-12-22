Jorge Benavides se mostró conmovido al hablar del complicado estado de salud de ‘Yuca’

JB se tomó unos minutos para dedicarle un mensaje lleno de cariño a 'Yuca'. Foto: captura YouTube

El famoso humorista peruano Jorge Benavides no pudo evitar quebrarse al hablar ‘Yuca’.

La farándula peruana atraviesa un momento de gran preocupación tras las palabras de Jorge Benavides sobre el delicado estado de salud de su amigo y compañero Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’. El popular humorista se mostró visiblemente afectado al hablar de la situación que vive el cómico, generando un fuerte impacto entre seguidores y colegas del medio artístico.

JB y sus conmovedoras palabras para ‘Yuca’

En la más reciente edición de JB en ATV, Benavides se tomó unos minutos para dedicarle un mensaje lleno de cariño y recuerdos a quien fue su compañero durante muchos años. Sus declaraciones dejaron en evidencia la gravedad del momento que atraviesa Yuca. “Ya no nos escucha”, expresó JB con la voz quebrada, mientras pedía fe y un milagro para su pronta recuperación.

El conductor también resaltó el cariño que el público sigue teniendo por el actor cómico. “Gracias a Dios todavía está vivo, pero está bien delicado. Todos lo extrañamos, no solo los presentes, sino los televidentes que han seguido su carrera de tantos años y todavía lo mantenemos vivo porque gracias a las redes, al TikTok, al Instagram, todavía lo vemos… siendo parte de las jugadas polémicas y de situaciones que realmente son inolvidables”, manifestó con emoción.



¿Qué pasó con ‘Yuca’?

Cabe recordar que la salud de Enrique Espejo genera preocupación desde hace varios meses. En marzo de 2025, el comediante sufrió una fuerte caída que obligó a su internamiento de emergencia en la UCI del Hospital Sabogal y posteriormente en el Casimiro Ulloa. Aunque hubo señales de mejora, su proceso de recuperación ha sido lento y continúa siendo complicado.