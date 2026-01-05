'Jota' Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga: esta fue la sorpresiva reacción de la exchica reality

Angie Arizaga y 'Jota' Benz se comprometieron el 31 de diciembre en Europa. (Foto: Composición Instagram)

La 'Negrita' reveló que se casará con Jota Benz, quien le pidió matrimonio en una romántica velada en los exteriores del Coliseo Romano el 31 de diciembre.

Tras años de relación, Angie Arizaga y 'Jota' Benz se casarán. El exchico reality aprovechó su viaje a Europa pedirle matrimonio a la popular 'Negrita'. La influencer publicó fotos del romántico momento que vivió en los exteriores del Coliseo Romano.

En las instantáneas, se puede ver a Angie sumamente sorprendida ante la propuesta, pero no dudó el decir: "Sí, acepto". Ambos se mostraron emocionados y entre lágrimas la joven celebró este paso importante en su relación con 'Jota'.

(Foto: Instagram)

Angie Arizaga y Jota Benz se casarán

"¡Sí, sí, sí, y mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", escribió la exintegrante de 'Esto es Guerra' en la publicación que muestra el romántico momento que vivieron.

Angie Arizaga resaltó el gran amor que tiene 'Jota' hacia ella y aseguró que está viviendo un momento muy importante en su vida. Al parecer, la propuesta de matrimonio se realizó el 30 de diciembre del 2025. Los amigos de la pareja no dudaron en felicitarlos.

La popular 'Negrita' también reveló que en pocos días terminará su viaje por Europa, pero aseguró que está siendo muy bien consentida por 'Jota' Benz, quien no duda en mostrarle su amor.

