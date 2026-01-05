Xiomy Kanashiro recibió el 2026 con la mamá de Farfán y desmintió rumores de mala relación

Mamá de Jefferson Farfán recibió el 2026 junto a Xiomy Kanashiro. FOTO: Composición Instagram.

La bailarina recibió el 2026 junto a la familia de Jefferson Farfán y confirma el buen vínculo que tiene con la mamá del '10 de la Calle' tras rumores no ser aceptada por la señora 'Charo'.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro recibieron el 2026 es Chincha, junto a la mamá del exseleccionado peruano y otros familiares. En más de una oportunidad, diversos medios de comunicación indicaron que la popular, 'Mamá Charo' no tenía un buen vínculo con la artista peruana, pero esto quedó totalmente descartado con la foto que publicó Cuto Guadalupe en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, el exjugador de Universitario mostró a la actual pareja de la 'Foquita' junto a Rosario Guadalupe. En la imagen ambas se lucen abrazadas y muy felices. De esta manera ambas confirman que tienen una buena relación, además, la 'Chinita' recalcó que la madre de Jefferson la adora.

¿Qué dijo la mamá de Farfán sobre Xiomy Kanashiro?

Hace algunos días, la mamá de Jefferson Farfán fue consultada sobre el posible matrimonio entre la 'Chinita' y el exfutbolista peruano. Fiel a su estilo, la señora Charo indicó que no iba a comentar sobra la actual relación que tiene el conducto de 'Enfocados', pero aseguró que Xiomy le parece una buena joven.

"En familia, con mi mami, con mi hijo, en familia, todos unidos. De eso no hago comentarios (su relación con Xiomy Kanashiro), pero sí es muy buena chica", mencionó la hermana de Cuto Guadalupe para las cámaras del programa 'América Hoy'.

La señora Rosario no opinó sobre la posible boda entre la bailarina y su hijo, quien durante un programa de 'Enfocados' aseguró que se casaría en poco tiempo. "Yo también ya me caso, pronto ya", indicó el '10 de la Calle' entre risas, pero no reveló el año, ni fecha de la posible boda entre ambos.

