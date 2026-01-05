Melissa Paredes se indignó con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija

Rodrigo Cuba había llevado de vacaciones a su hija junto a su actual pareja Ale Venturo. Foto: captura YouTube/Instagram

La exchica reality Melissa Paredes no dudó en expresar su molestia y compartir en redes sociales lo ocurrido con el cabello de su hija.

Melissa Paredes vivió un momento cargado de emociones al volver a ver a su hija Mía, quien acababa de regresar de unas breves vacaciones en Disney. La menor viajó junto a su padre, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y su madrastra, Ale Venturo, y a su regreso fue recibida con alegría por la exmodelo.

La actriz e influencer compartió ese momento especial con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, la felicidad inicial cambió rápidamente cuando Melissa notó un detalle que le llamó la atención y la dejó incómoda: el corte de cabello de la niña no estaba como ella esperaba.

Melissa Paredes y su enojo por el mal corte de cabello de su hija

Todo quedó registrado en un video publicado en las historias de Instagram de Melissa Paredes. En las imágenes se observa cómo su expresión cambia al tocar el cabello de su hija y reaccionar sorprendida. “¡Qué pasó, Dios mío!”, exclamó la exchica reality, mientras Mía respondía con total naturalidad: “¡Me cortaron el pelo!”.

La escena continuó cuando Melissa se dejó caer sobre su cama, visiblemente sorprendida por la situación, mientras su esposo, Anthony Aranda, grababa el momento. El video no tardó en generar comentarios y reacciones en redes sociales, tanto por la reacción de la madre como por el inesperado cambio de look de la menor.



¿Qué pasó con el cabello de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Más adelante, en un segundo video, Melissa decidió explicar mejor lo ocurrido y le pidió a su hija que cuente con más detalle qué había pasado durante el viaje. La influencer aclaró que antes de grabar había intentado mejorar un poco el corte. “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí”, comentó, dejando claro que buscó una solución rápida.

Pese a ello, Melissa no ocultó su molestia y cuestionó la decisión tomada. “No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”, expresó. Ante esto, Mía explicó que no pudieron acudir a un salón porque, según dijo, “los locales no estaban abiertos porque era de noche”. Esta respuesta no terminó de convencer a la actriz, quien aseguró que el cabello de su hija nunca había tenido ese tipo de problemas.