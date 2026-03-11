Joven que fue vista besando a Carlos Alcántara rompió su silencio y contó qué relación tiene con el actor

La joven cantante reveló cómo conoció a Carlos Alcántara y cuál es su relación actual.
El actor peruano Carlos Alcántara, conocido por muchos como ‘Cachín’, fue captado recientemente por las cámaras del programa Magaly TV, La firme. En las imágenes se le ve compartiendo un beso con una joven durante una salida nocturna, lo que generó gran sorpresa entre los seguidores del actor. Tras la difusión del reportaje, la joven decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación.
¿Qué joven saliente de ‘Cachín’ sobre ampay?
El programa conducido por Magaly Medina reveló que la joven se llama Indira Orbegozo, una cantante de salsa de 27 años. Según se informó, la artista es 34 años menor que el reconocido actor y jurado del programa Yo Soy.
En declaraciones para el espacio televisivo, Orbegozo contó cómo empezó el contacto con el actor. “Nos conocimos por Instagram, nos contactamos ahí y de ahí conversamos por WhatsApp y me invitó a cenar. Cuando nos han ampayado fue la primera vez que nos hemos visto”, mencionó la joven.
Asimismo, la cantante aclaró que entre ambos no existe una relación sentimental. Sin embargo, no descartó que puedan volver a salir en algún momento. “Yo también soy una chica soltera y de repente nos van a ver, pero somos amigos. (¿Te gusta Cachín?) Es una persona que yo admiro mucho, pero no es que haya una relación”, expresó.
Joven resalta la energía de ‘Cachín’
La cantante también resaltó el carisma y la alegría que irradia el actor, destacando cómo su forma de ser contagia energía. “Lo admiro desde que era niña. Para mí es como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto; no lo percibo como alguien mayor, sino como una persona joven, llena de vida y con muchas ideas en la cabeza”, comentó.
