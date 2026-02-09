¡No se resistió! Kendall Jenner bailó al ritmo de su ex Bad Bunny y se robó el show en el Super Bowl

Kendal Jenner bailó las canciones de su expareja en el Super Bowl. (Foto: El Conciertólogo / Access Bad Bunny)

Kendall Jenner fue captada bailando las canciones de Bad Bunny en el Super Bowl; el video es viral en todas las redes sociales.

Miles de personas esperaban con ansias el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl; sin embargo, otros estaban atentos a un posible encuentro entre el 'Conejo Malo' y su expareja, Kendall Jenner.

PUEDES VER: Pato Quiñones y otros peruanos participaron en el show de medio tiempo Bad Bunny en el Super Bowl

Kendal Jenner bailó las canciones de Bad Bunny en el Super Bowl

Contra todo pronóstico, la modelo asistió al evento deportivo, pese a que muchos fans aseguraban que evitaría presentarse para no coincidir con Benito y Gabriela, quienes también se encontraban en el lugar.

Fiel a su estilo, Kendall se mostró imponente e incluso se animó a bailar algunos de los temas de su expareja. En los videos que circularon en redes sociales, se puede ver a la empresaria moviéndose al ritmo de la música, acompañada de Hailey Bieber.

(Video: Access Bad Bunny)

En el palco privado también estuvieron Kim Kardashian, Tyler, The Creator, Lewis Hamilton y Justin Bieber. Aunque Kendall no mostraba una sonrisa constante, intentó mantener un semblante sereno durante el espectáculo.

El clip no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre los cibernautas, quienes no dudaron en especular sobre su incomodidad. "Kendall no quiere estar ahí", "Ojalá algún día pueda presumirle así a mi ex" y "Hailey le está dando a Kendall la vibra de 'mantente fuerte'" fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación.