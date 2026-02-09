Pato Quiñones y otros peruanos participaron en el show de medio tiempo Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny compartió escenario con cuatro peruanos en el Super Bowl. (Foto: SPN2)

¡Perú en el Super Bowl 2026! Pato Quiñones y otros artistas peruanos participaron en el show de Bad Bunny. ¿Quiénes son?

El Super Bowl 2026 tuvo un marcado sabor latino y Perú dijo presente en uno de los escenarios más vistos. Patricio Quiñones, reconocido bailarín y exintegrante de 'Esto es guerra', formó parte del espectacular show de medio tiempo de Bad Bunny.

Bad Bunny en el Super Bowl: 'Pato' Quiñones y otros peruanos estuvieron presentes en el show

Patricio Quiñones confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde publicó un video bailando al lado del 'Conejo malo' y celebró el momento con un mensaje que emocionó a sus seguidores: "Por los latinos".

Sin embargo, el 'Pato' no fue el único compatriota que brilló en el Super Bowl 2026. El bailarín Andrex Millones apareció al inicio del show en uno de los momentos más simbólicos, cuando Bad Bunny mostró el esfuerzo y la presencia de los latinoamericanos para progresar.

(Foto: Pato Quiñones/ Instagram)

Asimismo, el trujillano Eder Ávila Romero capturó la atención del público al bailar salsa segundos antes de que Lady Gaga iniciara su participación musical. Sus singulares pasos se robaron las miradas y fueron comentados por televidentes en redes sociales.

Finalmente, Lu Arróspide también fue parte del histórico espectáculo, apareciendo al cierre del show cuando Bad Bunny mencionó a todos los países de Latinoamérica, sellando una noche inolvidable en la que varios peruanos dejaron en alto el nombre del país.