Korina Rivadeneira contó que perdió dos bebés medio de rumores de separación con Mario Hart

Durante una entrevista, Korina Rivareneira hizo una fuerte confesión que sorprendió a sus seguidores.

Korina Rivadeneira está en el 'ojo de la tormenta' tras los rumores sobre una posible separación de su esposo, Mario Hart. En este contexto, se difundió una entrevista donde la actriz contó el duro episodio personal antes de convertirse en madre.

Korina Rivareneira confesó que perdió dos bebés.

Korina decidió abrir su corazón durante una conversación con el especialista en fertilidad Luis Noriega Hoces, donde reveló las dificultades que atravesó mientras intentaba tener a su primer hijo junto a Mario Hart.

La influencer contó que el proceso fue especialmente complicado, ya que antes de lograr su embarazo había sufrido dos pérdidas. "Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil. Yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada", comentó.

La venezolana también explicó que, tras varios intentos fallidos, decidió acudir a un tratamiento médico debido a que padece ovarios poliquísticos, una condición que puede dificultar la concepción. Bajo la supervisión del especialista, siguió un proceso que incluyó varios meses de cuidados y cambios en su rutina.

Según contó, el tratamiento duró aproximadamente cinco meses, periodo en el que incluso decidió irse a la playa para reducir el estrés. Para su sorpresa, apenas terminó ese proceso, logró quedar embarazada. "Pasaron los cinco meses y al día siguiente me embaracé", comentó.

Estas revelaciones llegan en medio de las especulaciones sobre el estado actual de su relación con Mario Hart. Consultado recientemente sobre los rumores de ruptura, el piloto evitó confirmar o desmentir la información y señaló que se trata de un tema privado.