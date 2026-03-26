¿Korina Rivadeneira terminó con Mario Hart? Esto respondió

Korina Rivadeneira fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Foto: Instagram

Tras los fuertes rumores que afirman que estaría separada de Mario Hart, Korina Rivadeneira decidió pronunciarse.

Korina Rivadeneira fue interceptada por cámaras de televisión en medio de los rumores sobre una supuesta separación con Mario Hart. Sin embargo, la exchica reality evitó dar detalles y ha generado más especulaciones en torno a su relación con el piloto de autos.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre supuesta ruptura con Mario Hart?

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ Korina Rivadeneira fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultada sobre si su relación con Mario Hart había terminado. “¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”, respondió.

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Pese a la insistencia de los reporteros sobre si continuaban juntos o si estaban distanciados, Korina se mantuvo firme y no dio mayor información sobre su situación sentimental con Mario Hart.

“Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. La verdad es que nuestros temas familiares de un tiempo para acá hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos”, agregó, sin confirmar ni negar los rumores.



(Fuente: Amor y Fuego)

¿Qué dijo Mario Hart sobre su relación con Korina Rivadeneira?

Hace unas semanas para ‘Amor y Fuego’, Mario Hart explicó: “Son temas privados que creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos en privado y, como les digo, si en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros como personas responsables de hacerlo”.

Mario Hart explicó: “Son temas privados que creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos en privado y, como les digo, si en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros como personas responsables de hacerlo”.