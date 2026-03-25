'La Granja Vip': Melissa Klug reveló que fue diagnosticada con enfermedad incurable

Melissa Klug reveló que padece de hipotiroidismo y generó sorpresa en fans. (Foto: La Granja Vip)

Melissa Klug ingresó a 'La Granja Vip' y sorprendió a miles de personas al revelar que tiene una complicada enfermedad.

Melissa Klug es la nueva integrante de 'La Granja Vip' y más de un integrante quedó en 'shock', ya que la mamá de Samahara Lobatón ha tenido problemas con Pamela López y Diego Chavarry.

En su primer día en el reality de convivencia, la 'Blanca de Chucuito' sorprendió a sus fans al revelar que tiene una enfermedad crónica que afecta de manera directa a su metabolismo.

¿Qué enfermedad tiene Melissa Klug?

Durante una conversación con Paty Lorena, Yiddá Eslava y Monica Torres, Melissa Klug reveló que padece de hipotiroidismo y que ha subido 4 kilos. La empresaria aseguró que se enteró de que padece esta enfermedad hace 15 años.

"Engordé y no bajaba de peso. Literal fue cuando quedé embarazada de Jeremy", indicó la mamá de Samahara, quien aseguró que no quería tomar desayuno con sus compañeros.

(Foto: La Granja Vip)

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¿Cómo reaccionó Chavarry con el ingreso de Melissa Klug?

El ingreso de Melissa Klug generó un 'terremoto' en 'La Granja Vip'. Su ingreso no fue muy bien recibido por algunos participantes, quienes no dudaron en mostrar su incomodidad. Pamela López aseguró que nunca vio a la 'Blanca de Chucuito', recordemos que, ella la acusó de haber tenido un romance con Cueva.