La insólita respuesta de Samahara Lobatón tras verse cara a cara con Bryan Torres

Samahara Lobatón fingió dolor tras ser abordada por la prensa. Foto: captura 'Amor y Fuego'

Tras poner fin a su relación con Bryan Torres, una vez Samahara Lobatón causó polémica frente a la prensa.

La exchica reality Samahara Lobatón y el cantante Bryan Torres llegaron al centro de conciliación para verse cara a cara tras su comentada separación. Las cámaras registraron tanto su ingreso como su salida, pero ninguno quiso dar declaraciones directas sobre lo ocurrido. La actitud de Samahara llamó la atención de seguidores y especialistas, quienes analizaron cada gesto frente a la prensa.

Samahara fingió dolor tras ser abordada por la prensa

Al salir del lugar, Samahara Lobatón fue interceptada por el equipo de ‘Amor y Fuego’, apenas horas después de confirmar públicamente que su relación con Bryan Torres había terminado. La influencer reaccionó de manera poco creíble cuando se le preguntó por la terapia que ambos están realizando.

“Au, au, au…”, expresó entre gestos, simulando sentir dolor, mientras el reportero continuaba con sus preguntas: “Nadie te está haciendo nada… ¿Qué te duele, Samahara? ¿Qué te duele? Samahara, ¿te causa gracia la conciliación o te ríes? ¿De repente es parte de un show?”.

Magaly Medina fulminó a Samahara

Fiel a su estilo directo, Magaly Medina revisó las imágenes de Samahara Lobatón y no dudó en opinar. “Para mí es una actriz frustrada”, afirmó al observar cómo Samahara simulaba ser agredida cuando, en realidad, los reporteros solo buscaban una respuesta. Según Medina, esos gritos exagerados, como “¡No me toques!”, son parte de una estrategia de victimización que, a su juicio, ya dejó de convencer al público.