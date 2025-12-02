Bryan Torres desmintió a Samahara Lobatón y contó la razón del fin de su relación

Samahara Lobatón nuevamente le respondió a Bryan Torres. Foto: Instagram

Bryan Torres no se quedó callado y decidió responder al comunicado publicado por Samahara Lobatón.

Tras el anuncio de Samahara Lobatón sobre el fin de su relación, el propio Bryan Torres decidió hablar y responder con todo al comunicado de la hija de Melissa Klug. En este sentido, el cantante causó revuelo en redes al revelar la razón de la ruptura de su mediático romance.

PUEDES VER: Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres

¿Qué dijo Bryan Torres sobre el fin de su romance con Samahara?

En un comunicado, Bryan Torres afirmó que él tomó la decisión final sobre la ruptura con la hija de Melissa Klug, con quien hace apenas unas semanas tuvo a su último hijo. Además, explicó que guarda silencio por el bienestar de su familia. “Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por G… sí. G… y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también”, señaló el artista.



(Fuente: Instagram)

El cantante también dejó claro que se va en paz, aunque con tristeza por sus hijos. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, agregó. Asimismo, negó que la ruptura tenga relación con una supuesta infidelidad, como insinuó Samahara en su comunicado.

Samahara Lobatón le respondió a Bryan Torres

Tras el descargo de su expareja en redes sociales, Samahara Lobatón respondió con el siguiente mensaje: “A las personas que siempre se victimizan a pesar de sus malas acciones, hay que mantenerlas bien lejos. Porque son capaces de apuñalarse a sí mismos solo para decir que fuiste tú”.