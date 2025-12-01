Samahara Lobatón reveló el fin de su relación con Bryan Torres

Samahara Lobatón aseguró que se enfocará solo en sus hijos. Foto: Instagram

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos hijos menores. La joven compartió un comunicado en el que explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, señaló de manera firme.

En su mensaje, Samahara Lobatón recordó que ya había dejado claros sus límites debido a situaciones pasadas que fueron de conocimiento público. “Por experiencias previas —de conocimiento público— dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, expresó, dejando ver que la decisión no fue impulsiva, sino producto de hechos que afectaron directamente a su entorno familiar.



Finalmente, la hija de Melissa Klug aseguró que está enfocada en seguir adelante y en darle estabilidad a sus pequeños. “Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, afirmó. También agradeció el apoyo de sus seres queridos: “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia… esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, remarcó.