Laura Spoya lloró al anunciar su divorcio de su esposo Brian Rullan: ¿qué dijo?

Laura Spoya también expresó su molestia los comentarios que viene recibiendo en redes sociales.

Desde hace varias semanas, se venía especulando sobre la crisis matrimonial de la exreina de belleza Laura Spoya y su esposo Brian Rullan. No obstante, la delicada situación se acentuó luego de ventilarse las supuestas salidas de la modelo peruana que habrían ocasionado celosas y furibundas reacciones del empresario mexicano a través de las redes sociales.

Ante ello, la conductora de Good Time decidió aprovechar su espacio en el podcast para anunciar en vivo el fin de su matrimonio con Brian Rullan. Entre lágrimas, Laura Spoya resaltó que toda esta situación le afecta demasiado, ya que el tema se ha vuelto muy mediático.

Laura Spoya confirmó su divorcio de Brian Rullan

La exreina de belleza confesó que está atravesando un momento difícil. “Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando estás en proceso de separación”, expresó Laura Spoya.

También contó que su intención siempre fue proteger a sus hijos y mantener la situación en privado, pero las cosas se salieron de control. “No quería hacer de esto un circo, es lo último que quería hacer y siento que se convirtió en un maldito circo”, agregó con evidente molestia.



Laura Spoya asegura que su separación se dio en buenos términos

Después de confirmar que se separó del empresario mexicano Brian Rullan, Laura Spoya explicó que están llevando el proceso de divorcio con respeto y madurez, pensando primero en el bienestar emocional de sus dos hijos. Por eso, pidió que dejen de hacer especulaciones.

“No soy ni la primera ni la última mujer cuya relación no funciona. Si no funciona, no funciona. ¿Qué se va a hacer?”, dijo con sinceridad. Luego, Laura dejó claro que, aunque le duele, quiere mantener una buena relación con su expareja.

“Siempre va a primar el respeto que tengo, el amor por mis hijos y siempre tratar de llevar la relación lo más bonita y lo más tranquila que se pueda por la estabilidad mental de mis hijos, al igual que la mía”.